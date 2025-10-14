сегодня в 16:17

Решение по утильсбору на авто в России перенесли до 1 декабря

Срок принятия решения по вопросу утилизационного сбора на авто отодвинули на месяц — теперь до 1 декабря, сообщает 360.ru .

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров обратился к министерству промышленности и торговли России с поручением более тщательно проработать предлагаемые новые нормы.

Минпромторг РФ получил задание изучить возможность переноса сроков вступления в силу обновленных правил расчета утильсбора на импортные автомобили. Это может позволить некоторым владельцам транспортных средств более плавно адаптироваться к новым условиям.

Ранее стало известно, с какими трудностями могут столкнуться россияне в связи с увеличением размера утилизационного платежа. По мнению экспертов, повышение утильсбора приведет к увеличению темпов старения автопарка страны и как следствие — снижению качества жизни граждан.

