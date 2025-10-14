Минпромторг РФ проработает отсрочку новых правил утильсбора

Минпромторгу РФ было поручено проработать отсрочку введения новых правил расчета утильсбора на иномарки. Таким образом, переход на них может быть смягчен для некоторых автовладельцев, сообщает РИА Новости .

Соответствующее поручение ведомству дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее к нему обратился глава «Деловой России» Алексей Репик с просьбой отсрочить вступление новых параметров утильсбора для покупателей, которые совершили свои сделки в августе — октябре 2025 года.

В сообщении секретариата Мантурова сказано, что многие сделки по оплате иномарок, подпадающие под льготный коэффициент по действующим правилам, были заключены уже после публикации проекта акта на портале regulation.gov.ru, хотя сроки введения новых правил были озвучены заранее.

Проблема также заключается в том, что многие автовладельцы оплатили машину до объявления о готовящихся изменениях и столкнулись с задержками в доставке. В том числе из-за этого Минпромторгу России было поручено проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы завершить уже заключенные сделки по текущим правилам.

Введение новой методики расчета утилизационного сбора было запланировано на 1 ноября 2025 года. Прогнозировалось, что это нанесет удар по «серому» импорту и заставит компании локализовать производство.

