Россиян ждет взрывной рост стоимости всех автомобилей с 1 ноября
Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори
С 1 ноября в РФ увеличится стоимость утильсбора на машины, будет добавлен коэффициент по мощности двигателя. Это нанесет удар по «серому» импорту и заставит компании локализовать производство. При этом все авто, среди которых и машины АвтоВАЗа, станут стоить дороже, рассказал «ФедералПресс» автоэксперт Дмитрий Матвеев.
Помимо этого, бурное обсуждение среди россиян спровоцировала отмена льгот для машин, находившихся за пределами РФ больше года. Утильсбор вырастет на все машины, кроме тех, что зарегистрировали до 1 ноября.
Матвеев считает, что благодаря нововведению уменьшится параллельный импорт. Также прекратится «серый» ввоз, когда люди приобретали зарубежные авто не для себя, а чтобы продать их. Еще мера даст возможность АвтоВАЗу увеличить продажи. Помимо этого, она будет стимулировать изготовление машин внутри РФ.
Когда утильсбор для физических лиц приравняют к коммерческому, произойдет то же самое, что и перед 1 октября 2024 года. Тогда авто бросились скупать даже те россияне, которые не собирались делать это в ближайшее время. Следовательно, вырастет стоимость всех машин, включая моделей от АвтоВАЗа.
При этом ряд популярных у россиян авто могут пропасть в РФ. Среди них BMW X5, Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz GLE и другие. Увеличится спрос на б/у-машины.
