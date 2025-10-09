Россиян ждет взрывной рост стоимости всех автомобилей с 1 ноября

С 1 ноября в РФ увеличится стоимость утильсбора на машины, будет добавлен коэффициент по мощности двигателя. Это нанесет удар по «серому» импорту и заставит компании локализовать производство. При этом все авто, среди которых и машины АвтоВАЗа, станут стоить дороже, рассказал « ФедералПресс » автоэксперт Дмитрий Матвеев.

Помимо этого, бурное обсуждение среди россиян спровоцировала отмена льгот для машин, находившихся за пределами РФ больше года. Утильсбор вырастет на все машины, кроме тех, что зарегистрировали до 1 ноября.

Матвеев считает, что благодаря нововведению уменьшится параллельный импорт. Также прекратится «серый» ввоз, когда люди приобретали зарубежные авто не для себя, а чтобы продать их. Еще мера даст возможность АвтоВАЗу увеличить продажи. Помимо этого, она будет стимулировать изготовление машин внутри РФ.

Когда утильсбор для физических лиц приравняют к коммерческому, произойдет то же самое, что и перед 1 октября 2024 года. Тогда авто бросились скупать даже те россияне, которые не собирались делать это в ближайшее время. Следовательно, вырастет стоимость всех машин, включая моделей от АвтоВАЗа.

При этом ряд популярных у россиян авто могут пропасть в РФ. Среди них BMW X5, Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz GLE и другие. Увеличится спрос на б/у-машины.

