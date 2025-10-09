Стало известно, с какими трудностями столкнутся автомобилисты в РФ с 1 ноября

Увеличение размера утилизационного платежа, запланированное на 1 ноября 2025 года, окажет влияние на российский автопарк и, как следствие, негативно отразится на уровне жизни граждан России. Такое мнение высказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин, пишет Газета.ru .

«Повышение утильсбора на иномарки приведет к увеличению темпов старения автопарка страны и, как следствие, снижению качества жизни граждан. Нам нужно защищать рынок только в тех сегментах, где есть сильные отечественные производители, а во всех остальных случаях нужно обеспечить мобильность», — отметил Шапарин.

По мнению эксперта, новый утильсбор в конечном итоге приведет к тому, что Федеральная таможенная служба не сможет получить несколько сотен миллиардов рублей. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, учитывая географическую специфику России и большой отложенный спрос, повышение утилизационного сбора необоснованно.

Моржаретто напомнил, что в истории известны примеры, когда для ограничения доступности транспортных средств устанавливались высокие финансовые препятствия, однако подобные меры реализовывались преимущественно в небольших государствах с высокой плотностью населения.

Автомобильный рынок в 2024 году столкнулся с негативными последствиями резкого увеличения утилизационного сбора, что привело к падению покупательского спроса на 30%.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в РФ увеличится стоимость утильсбора на машины, будет добавлен коэффициент по мощности двигателя. Это нанесет удар по «серому» импорту и заставит компании локализовать производство.

