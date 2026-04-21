Поезда в метро снова запустили между «Сокольниками» и «Бульваром Рокоссовского»

Движение составов восстановили между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского» на Сокольнической линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас специалисты в оперативном порядке работают над тем, чтобы вновь запустить составы на оставшемся участке. Пассажиров просят пользоваться автобусами «КМ», другими ветками метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом.

Во вторник на «красной» линии подземки произошел серьезный сбой. Составы не курсировали от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского». На «Комсомольской» наблюдалось задымление, оттуда вывели пассажиров.

Предварительно, произошел сход одного из поездов в рельсов на перегоне «Комсомольская» — «Красносельская». Очевидцы показали кадры, как они идут по тоннелю до станции. Как позднее пояснили в Дептрансе, причиной сбоя стала техническая неисправность состава.

