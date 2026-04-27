Поезда опаздывают в Москву из-за сильного снегопада
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Из-за снегопада с отставанием от графика до 2,5 часов следует несколько поездов Павелецкого направления МЖД в сторону столицы, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Отстают от графика поезда № 58 Белгород — Москва, № 34 Владикавказ — Москва, № 136 Саратов — Москва, № 94 Пенза — Москва, № 10 Саратов — Москва, № 26 Воронеж — Москва и № 86 Дербент — Москва.
Работники ж/д предпринимают все необходимые меры, чтобы ввести в график задержанные пассажирские составы.
Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.
