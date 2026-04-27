Воробьев: модернизация контейнерных площадок в Подмосковье дала результат

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что меры по работе с модернизацией контейнерных площадок в регионе дали положительный результат.

Глава региона обсудил вопрос дальнейшей модернизации контейнерных площадок в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

«Следующая тема, связанна с дальнейшей модернизацией контейнерных площадок. Вы помните, у нас были марш-броски и большая работа по итогам зимних и летних сезонов по концентрации мусора и специфики активности тех или иных городских округов, и эта работа дала результат. Следующий этап, который мы также предлагаем реализовать в ближайшее время», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.

