В Орехово-Зуевском округе в усиленном режиме устраняют последствия непогоды

27 апреля в Московской области объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается сильный западный ветер, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Все службы Орехово-Зуевского округа уже приступили к устранению последствий непогоды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проводится механизированная и ручная очистку тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных лестниц и спусков. Сформированы специальные бригады для оперативного освобождения проезжей части от упавших деревьев.

Всего задействовано порядка 500 дворников и 60 единиц техники.

«Прошу всех быть внимательными и осторожными особенно вблизи деревьев и слабо закрепленных конструкций. Отдельно обращаюсь к автомобилистам: если вы уже сменили зимнюю резину на летнюю, по возможности откажитесь сегодня от поездок на личном транспорте», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Сообщить о проблемных участках можно по номерам:

ЕДС ЖКХ 8-800-100-84-44

ГБУ МО «Мосавтодор» 8-800-250-40-04

ФКУ «Центравтомагистраль» +7 916 920-59-34

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.