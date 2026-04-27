Ефимов: за три года в Покровском-Стрешневе построили 7 детсадов и школ

За последние три года в столичном районе Покровское-Стрешнево построили 7 детских садов и школ, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что на сегодняшний день продолжается строительство еще четырех объектов образования.

«В Покровском-Стрешневе активно развивается социальная инфраструктура. С 2023 года здесь возвели семь объектов образования на 3,2 тыс. мест. Сейчас ведется строительство детского сада и трех школ. Один из перспективных объектов — новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 мест. Его строительная готовность составляет 75%. На площадке уже завершилось устройство фасада и кровли. Идет внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории, обустройство террасы на кровле. Завершить строительство планируется к началу нового учебного года в сентябре. По завершении строительства эту школу, как и остальные строящиеся в Покровском-Стрешневе образовательные объекты, передадут городу», — сообщает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Объекты находятся около жилых домов, чтобы родители смогли выбирать для ребенка современное образовательное пространство с максимально удобным расположением. Так, новый корпус Курчатовской школы столичный девелопер компания MR возводит на территории жилого квартала «Сити Бэй».

«Внутри здания площадью 16,5 тыс. кв. м будут расположены просторные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, пространства для мероприятий, дополнительных занятий и общения. На территории школы создадут спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для командных игр и сектор для прыжков в длину. Естественный уклон участка вписали в открытый амфитеатр со скамьями для отдыха. Внешний вид школы отличается витражным остеклением с контрастными элементами», — уточнили в Департаменте градостроительной политики столицы.

«Контроль Москвы» сопровождает реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября 2026 года.