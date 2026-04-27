В Марий Эл заметили кучерявых свиней, которых приняли за диких кабанов

Жители Марий Эл заметили разгуливающих в лесу кучерявых свиней, которых сначала приняли за диких кабанов, сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары» .

Инцидент произошел вблизи озера Таир. На опубликованных кадрах видно, как в лесу у проезжей части гуляет семейство черных кудрявых свиней.

Выяснилось, что это венгерские мангалицы — домашняя порода свиней, чья густая шерсть завивается кудряшками, как у овец. При этом неизвестно, как кучерявые хрюшки оказались в лесу.

Ранее стало известно, что свинья по кличке Мерлин из Калифорнии вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная хрюшка в соцсетях.

