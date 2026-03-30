Свинья Мерлин из Калифорнии попала в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня в 18:56

За аккаунтами «говорящей» свиньи Мерлин следят 1,1 млн человек

Свинья по кличке Мерлин из Калифорнии вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная свинья в соцсетях. За ее аккаунтами следят 1,1 млн человек, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.

Вьетнамская вислобрюхая свинья Мерлин прославилась благодаря способности «разговаривать» с помощью специальных кнопок. При нажатии они воспроизводят разные фразы.

Хозяйка животного, 28-летняя жительница Сакраменто Мина Алали, завела поросенка четыре года назад и научила его пользоваться кнопками. С их помощью Мерлин просит еду и воду, сообщает о желании выйти на прогулку и выражает эмоции.

Среди доступных фраз — «Я зол», «Погладьте Мерлина», «Обратите на меня внимание». Поросенок нажимает на кнопки пятачком.

Одно из видео с Мерлином набрало более 26 млн просмотров. После фиксации рекорда свинья прогулялась по Сакраменто, где поклонники угощали ее овощами и фруктами.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи отличаются небольшим ростом — около 35–36 см — и считаются сообразительными и социализированными животными, что делает их популярными домашними питомцами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.