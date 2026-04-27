На льду и снегу сцепление падает в разы, поэтому в такую погоду дистанцию нужно увеличивать и учитывать не только тормозной, но и остановочный путь, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«В формуле тормозного пути коэффициент сцепления с дорогой стоит в знаменателе. Формула — это скорость в квадрате, деленная на 254 и на коэффициент сцепления. На сухом асфальте он примерно 0,8, на мокром — 0,4, а на снегу и гололеде — порядка 0,1–0,05. То есть тормозной путь увеличивается примерно в восемь раз по сравнению с сухим асфальтом. Соответственно, в такую погоду нужно закладывать этот запас», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что имеет значение не только тормозной путь, а остановочный. В условиях, когда покрытие нестабильное, у всех разный коэффициент сцепления и разный тормозной путь, поэтому дистанцию нужно брать с большим запасом.

«На сухом асфальте у всех более-менее одинаково, а здесь у каждого будет по-разному. Поэтому запас должен быть прям серьезный, чтобы не сыграть в керлинг. И в целом думать надо именно об остановочном пути. Поэтому водитель, и тот, который пораньше, и тот, который попозже переобувается, должен быть готов к любому развитию сюжета», — рассказал автоэксперт.

Попов подчеркнул, что значение также имеет управляемость. Летнее колесо отличается от зимнего не только составом смеси, но и рисунком протектора.

«Получается так: ты руль вращаешь, а машина продолжает скользить, потому что на льду нет нормального фрикционного сцепления. И она едет туда, куда ехала до этого. Поэтому здесь нужно быть максимально аккуратным. Это вообще отдельный навык. Так что, если умеешь аккуратно ездить, держать дистанцию, правильно выбирать скорость, понимаешь, куда и как крутить руль и не злоупотребляешь тормозом — все получится. Не умеешь — сиди дома или езжай на метро, благо в Москве это вполне рабочий вариант», — заключил специалист.

