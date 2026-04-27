В Щелкове подключили к сетям регбийный стадион в Монино

Энергетики завершили подключение регбийного стадиона «ВВА-Подмосковье» в поселке Монино городского округа Щелково к электросетям. Объект получил мощность 1450 кВт по второй категории надежности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили комплекс работ в рамках договора технологического присоединения. На первом этапе в 2019 году они проложили две кабельные линии КЛ-10 кВ протяженностью по 2 км от подстанции ПС-26 до РТП-5 и установили 37 концевых муфт.

В этом году энергетики демонтировали два устаревших комплектных распределительных устройства наружной установки и построили новый блочный распределительный пункт РП-7. Он оснащен 16 высоковольтными ячейками КСО-298 на вакуумных выключателях, автоматической системой релейной защиты и телемеханикой.

Проведенные работы обеспечили стадион мощностью 1450 кВт по второй категории надежности с двумя независимыми взаиморезервирующими источниками питания. Объект включает парковку более чем на 500 мест, поле с натуральным газоном и системой подогрева, а также четыре трибуны вместимостью свыше 7 тыс. зрителей.

«Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов — одна из приоритетных задач компании. Мы выполнили полный комплекс работ по технологическому присоединению, применив современные решения. Вторая категория надежности гарантирует бесперебойное питание даже в пиковые нагрузки во время матчей и тренировок», — отметил и. о. директора Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» Сергей Осаулец.

Стадион передан в эксплуатацию ГАУ МО «Центр спортивной подготовки № 2». Здесь тренируются мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье», а также юные спортсмены сборных Московской области. В минувшие выходные на новой арене прошел матч за Суперкубок России по регби — первая официальная игра после открытия стадиона при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.