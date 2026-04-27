Пассажирский автобус врезался в грузовик в Подмосковье. Погиб человек
Один человек погиб в жуткой аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло утром в понедельник на 58 км автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону области. Предварительно, водитель общественного транспорта марки Mercedes совершил попутное столкновение с грузовиком.
В результате ДТП один пассажир автобуса погиб на месте. Также пострадал водитель. Ведомство публикует кадры, на которых видно, что у автобуса в результате аварии сильно повреждена передняя часть.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Затем будет принято решение в установленном законом порядке.
