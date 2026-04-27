Последствия аномального снегопада в Московском регионе 27 апреля: упавшие деревья, задержка рейсов, сбои в метро

27 апреля 2026 года Москва и Московская область оказались в эпицентре мощного снегопада, который стал причиной множества проблем для жителей и инфраструктуры региона.

В преддверии майских праздников выпало около пяти сантиметров осадков, что привело к объявлению оранжевого уровня погодной опасности. В материале РИАМО — прогнозы синоптиков, первые последствия снегопада, а также ожидаемую погоду на 28 апреля и прогнозы на потепление.

Прогнозы погоды от синоптиков на 27 апреля

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным Гидрометцентра РФ, 27 апреля в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидался сильный западный ветер с порывами до 23 метров в секунду в Москве и до 25 метров в секунду в Подмосковье. В течение суток местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах.

Синоптики предупреждали о серьезном ухудшении погодных условий, обусловленном влиянием глубокого балтийского циклона, который переместился на север европейской территории России. В ближайшие сутки временный прирост снега может составить от 2 до 7 см. Власти Москвы обратились к горожанам с просьбой быть аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать машины вблизи них, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении автомобилем.

Первые последствия от снегопада 27 апреля

Фото - © РИА Новости

Падение деревьев

Снегопад привел к падению деревьев в различных районах Москвы и Подмосковья. Это вызвало парализацию движения транспорта в некоторых местах. Например, на 5-м проспекте Новогиреева деревья упали на дорогу, что сделало невозможным проезд автобусов маршрутов 193, 110 и 110Н. Аналогичная ситуация произошла на Главной аллее Измайловского парка, где остановилась работа маршрута 399, а на Зеленом проспекте парализовало движение маршрута 889.

В Люберцах автобусы маршрута 453 не могли подъехать к станции МЦД «Ухтомская» по улице 8 Марта из-за упавшего дерева. На улицах Смирновской, Побратимов, Волковской, Космонавтов и Шоссейной зафиксированы поваленные деревья и оборванные провода. В районе улицы Урицкого практически парализовано движение автобусов, повреждены несколько автомобилей. Подобные инциденты были зафиксированы и в других населенных пунктах, таких как Ступино, Поливаново и Менделеево.

Задержки общественного транспорта

Из-за падения дерева на рельсы было временно остановлено движение поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская» Арбатско-Покровской линии метро. Электрички также ходили с опозданиями, особенно на Павелецком направлении, где задержки составляли от 2 до 15 минут.

Некоторые рейсы в аэропорту Внуково были отложены. «Уважаемые пассажиры! В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный ливневой снег, видимость менее 1000 метров) в целях безопасности полетов решением командиров ряда воздушных судов на основе внутренних правил авиакомпаний вылет некоторых рейсов временно отложен по причине ожидания улучшения мететоусловий. Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на онлайн-табло или по телефону справочной аэропорта», — говорится в канале аэропорта в МАХ.

Проблемы с электроснабжением

Некоторые города и округа в Московской области из-за сильного снегопада остались без электричества. «Дорогие жители Подмосковья, из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах. Ход восстановительных работ на моем личном контроле», — написал в своем канале в МАХ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Очереди в такси

Из-за того, что люди отказались от личного транспорта из-за снегопада, в метро очень много людей, приходится пропускать несколько составов, прежде чем войти в вагон.

На этом фоне местные таксисты задрали цены до баснословных сумм. Так, тридцатиминутная поездка обойдется москвичам минимум в 3000 рублей. Но цена — еще не самое страшное. На такси образовались настоящие очереди — прежде чем к вам приедет машина, придется подождать, пока она «обслужит» несколько десятков человек, пишут в социальных сетях.

На самокате или велосипеде уехать тоже проблематично, аренду приостановили до улучшения погодных условий.

Меры для устранения последствий снегопада 27 апреля

Фото - © Медиасток.рф

Андрей Воробьев отметил, что базе РЭСов в округах с наибольшим числом отключений электроэнергии развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, отчеты поступают каждый час.

В ликвидации последствий, по словам губернатора, задействованы:

более 200 бригад электриков (Россети, Мособлэнерго, Мособлгаз);

22 бригады лесного хозяйства для расчистки просек и опиловки деревьев;

40 передвижных электростанций;

180 единиц техники на региональной дорожной сети;

100 бригад МЧС (300 человек) — в режиме готовности.

«Особое внимание — самым сложным округам: в Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады (по пять в каждый)», — заключил Воробьев.

В Москве, как сообщает городское хозяйство столицы, городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды.

Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники.

Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП «Мосводосток» для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.