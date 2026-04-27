Жителей Московской области приглашают принять участие в спецпроекте и отправиться на Камчатку

Программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляет о старте приема заявок на экологический спецпроект «Мир в твоих руках». У жителей Московской области есть шанс отправиться в июле в бесплатное экопутешествие на Камчатку, сообщает пресс-служба организаторов.

Подать заявку можно до 15 июня 2026 года.

«Молодые люди сегодня хотят не только изучать экологию как науку, но и быть причастными к реализации ее ключевых трендов. „Мир в твоих руках“ — именно такое пространство: здесь можно созидать и видеть результат своих усилий, находить людей, которые разделяют твои ценности. Камчатка — особое место. Когда смотришь на вулканы или нетронутые леса, очень остро понимаешь важность экологических инициатив. Из наших поездок участники всегда возвращаются с новым опытом и новыми идеями по запуску экологических проектов», — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Спецпроект существует уже несколько лет и неизменно входит в число самых востребованных активностей проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В предыдущих сезонах «Мир в твоих руках» объединил более 350 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Екатеринбурга, Казани и других городов страны — вместе они собрали свыше пяти тонн мусора в Астраханской, Мурманской, Свердловской, Пензенской областях и Красноярском крае.

В июле победители спецпроекта отправятся на Камчатку — один из нетронутых природных регионов России и объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. За семь дней программы участников ждут экскурсии на перерабатывающие предприятия, тематические лекции от экологов-наставников, разработка собственных экопроектов, посещение заповедных зон и национальных парков, а также культурная программа: знакомство с природой, традициями и историей Камчатского края.

Для участия в отборе необходимо написать мотивационное эссе-публикацию о собственных экопривычках и пройти тесты о заповедных зонах России, об экологической безопасности, а также о переработке и утилизации вторсырья. Конкурсная комиссия определит десять победителей в возрасте от 18 до 35 лет. Список ТОП-10 будет опубликован на сайте спецпроекта 30 июня. Для тех, кто выполнит все задания, но не войдет в десятку победителей, предусмотрен дополнительный розыгрыш: более 100 призовых боксов с экологической сувенирной продукцией и техникой для снятия контента на тему экологии. Заявки принимаются на официальном сайте спецпроекта.

Конкурсные задания будут оцениваться экспертами в области экологии и устойчивого развития из ведущих российских организаций: Российский экологический оператор (РЭО), журнал «Вокруг света», компания GRASS, движение «Экосистема», «ЭКА», Группа ЭкоЛайн и другие. Спецпроект организован в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» и содействует экологическому просвещению молодежи России.

«Российский экологический оператор поддерживает просветительские и экологические инициативы, которые вовлекают молодежь в практическую повестку. Такие проекты дают возможность участникам на практике разобраться в вопросах обращения с отходами, раздельного сбора и переработки. Для нас важно, чтобы экологические знания переходили в реальные действия и вовлекали все больше людей по всей стране», — отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.