Разлетелись и стекла, и пластик: огонь уничтожил пассажирский автобус в Дмитрове

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 12:26

Очевидцы публикуют кадры с горящим пассажирским автобусом в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На видео запечатлен объятый сильным огнем общественный транспорт. Над автобусом под действием сильного ветра развевается густой черный дым.

«Там уже все разлетается: и стекла, и пластик», — говорят очевидцы на видео.

На другом кадре показаны последствия пожара. У автобуса сильно пострадал корпус, внутри все сожжено.

