Разлетелись и стекла, и пластик: огонь уничтожил пассажирский автобус в Дмитрове
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Очевидцы публикуют кадры с горящим пассажирским автобусом в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На видео запечатлен объятый сильным огнем общественный транспорт. Над автобусом под действием сильного ветра развевается густой черный дым.
«Там уже все разлетается: и стекла, и пластик», — говорят очевидцы на видео.
На другом кадре показаны последствия пожара. У автобуса сильно пострадал корпус, внутри все сожжено.
