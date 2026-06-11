Очередное пришествие Зазы: живодерка с лошадьми объявилась в Зеленограде

Жители Зеленограда сообщают о появлении в городе женщины, известной как Заза, которая несколько лет назад «прославилась» жестоким обращением с животными. В основном она мучила лошадей и собак, пишут зоозащитники.

Женщину ранее уличили в том, что она скупает лошадей на разных площадках и заставляет их работать с утра до ночи в любую погоду и с любой травмой. Также она отдает коней в прокат, а иногда поручает мечтающим подзаработать детям ходить с животными по городу и просить у прохожих «на корм лошадкам». Никакие правила безопасности при работе с лошадьми и людьми Заза не соблюдает.

По словам зоозащитников, содержатся кони в жутких условиях на обычном дачном участке: в денниках стоят по 2-3 головы в собственных моче и навозе. Также Заза разводит собак: сажает их в клетки, морит голодом, а затем продает как породистых.

Соседи женщины не раз пытались бороться с ней, но тщетно.

По информации зеленоградцев, сейчас Заза объявилась у них в городе. Она собирает деньги «на корм» лошадям. Жители просят не финансировать деятельность женщины.

«Чем меньше людей будет финансировать подобную деятельность, тем меньше животных окажется в этой системе», — пишет блогер Андрей Суворов в соцсетях.

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