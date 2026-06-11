Мошенники чаще всего звонят россиянам от имени служб доставки

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин назвал звонки от имени службы доставки или магазина цветов самой популярной схемой мошенников, передает RT .

Аферисты сообщают человеку об отправке букета, например на день рождения. Для получения «подарка» они просят назвать код из смс.

Воронин также предупредил о фальшивых объявлениях о подработке. Их чаще всего рассылают в личные сообщения.

«Данная схема опасна не только тем, что вы можете лишиться своих денег и аккаунтов во время прохождения регистрации на „образовательной платформе“ или „платформе работодателя“, но и стать пособником злоумышленников, выступив в качестве дроппера или курьера для перевозки украденных денежных средств», — отметил Воронин.

На третьем месте оказалась схема со звонками якобы от коммунальных служб. Мошенники говорят о смене замка домофона, визитах слесарей или газовщиков и просят продиктовать код из смс для подтверждения заявки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что тревожная кнопка от мошенников на «Госуслугах» позволит быстрее передавать сигнал банкам, операторам связи и правоохранительным органам.

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