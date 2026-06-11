Банк может счесть подозрительным перевод денег сразу после зачисления

Эксперт Веселова: переводы 10 людям за день вызовут вопросы у банка

Банк может счесть подозрительным перевод денег другому человеку сразу после зачисления. Проверку также могут вызвать частые переводы физлицам, сообщает RT .

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова рассказала, что тревожным сигналом для банка может стать перевод средств более чем десяти физическим лицам за день.

«Еще один критерий — скорость. Если сразу после зачисления деньги переводятся другому лицу, банк может зафиксировать это как подозрительное поведение», — добавила она.

По словам Веселовой, банки контролируют переводы клиентов для борьбы с нелегальным денежным оборотом, выводом средств из страны и мошенничеством. При совпадении нескольких критериев операция может попасть на проверку службы безопасности.

«Например, если вы через систему быстрых платежей переводите деньги самому себе на сумму более 200 тыс. рублей, а затем сразу же отправляете их новому получателю, скорее всего, банк может обратиться к вам за разъяснениями», — заключила специалист.

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