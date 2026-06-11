Банк может счесть подозрительным перевод денег сразу после зачисления
Банк может счесть подозрительным перевод денег другому человеку сразу после зачисления. Проверку также могут вызвать частые переводы физлицам, сообщает RT.
Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова рассказала, что тревожным сигналом для банка может стать перевод средств более чем десяти физическим лицам за день.
«Еще один критерий — скорость. Если сразу после зачисления деньги переводятся другому лицу, банк может зафиксировать это как подозрительное поведение», — добавила она.
По словам Веселовой, банки контролируют переводы клиентов для борьбы с нелегальным денежным оборотом, выводом средств из страны и мошенничеством. При совпадении нескольких критериев операция может попасть на проверку службы безопасности.
«Например, если вы через систему быстрых платежей переводите деньги самому себе на сумму более 200 тыс. рублей, а затем сразу же отправляете их новому получателю, скорее всего, банк может обратиться к вам за разъяснениями», — заключила специалист.
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