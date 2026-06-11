Врач объяснила, почему газировка не спасает от жажды

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, что главная проблема таких напитков — большое количество добавленного сахара. Он вытягивает воду из крови и тканей, а кофеин в коле дает дополнительный мочегонный эффект.

«Попадая в кишечник, сахар действует как губка: он вытягивает на себя воду из крови и окружающих тканей. Если человек пьет колу или другой напиток с кофеином, это вещество оказывает дополнительное мочегонное действие. И если возникает дефицит жидкости, мозг снова запускает чувство жажды. Возникает замкнутый круг: после стакана газировки скоро снова хочется пить», — объяснила Кашух.

Врач добавила, что сладкие напитки дают много пустых калорий, не насыщают и повышают нагрузку на сердце и сосуды. У человека могут появиться вялость, слабость и головная боль. При хорошем здоровье пара стаканов не повредит, но в жару лучше пить чистую воду понемногу весь день. Также подойдут минеральная вода, вода с лимоном, мятой, ягодами или огурцом и зеленый чай без сахара.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.