Синоптик пообещал хорошую погоду на Черноморском побережье после холодного мая

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Синоптик Шувалов: вода в Черном море прогрелась примерно до +20 градусов

На Черноморском побережье после холодного мая установится ровная, теплая и почти безоблачная погода, сообщает RT .

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода на Черноморском побережье выправилась после холодного мая.

По его словам, в длинные выходные и в начале следующей недели в регионе сохранится стабильная погода.

«Осадков практически не будет. Температура не очень высокая. То есть Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа — это порядка +21…+26 градусов», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что солнца и тепла будет достаточно, а облаков — немного.

«А температура воды находится уже где-то в пределах +20 градусов. В целом в данных регионах вполне июньская норма погоды», — отметил он.

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