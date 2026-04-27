Городские службы распиливают и вывозят упавшие из-за непогоды деревья в Москве
Фото - © РИА Новости
Городские службы продолжают устранять последствия аномального снегопада в Москве. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды», — говорится в сообщении.
Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП «Мосводосток». В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.
В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, за рулем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.