Городские службы распиливают и вывозят упавшие из-за непогоды деревья в Москве

«Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды», — говорится в сообщении.

Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП «Мосводосток». В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, за рулем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

