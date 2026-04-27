Майские праздники на природе с семьей: что делать, если нет дачи

Впереди майские праздники — появляется еще один прекрасный повод провести время со своими родными на свежем воздухе. Однако для тех, у кого нет загородного дома, вопрос, что делать на природе и где провести время с близкими, остается открытым. Эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова поделилась с РИАМО актуальными вариантами отдыха на грядущие майские выходные.

«Отсутствие собственного дома за пределами города не становится преградой для тех, кто хочет наслаждаться природой. В городе также можно найти способы провести время на свежем воздухе — например, отправиться на пешую прогулку или прокатиться на велосипеде по парку. И чтобы это времяпровождение стало по-настоящему приятным, стоит взять с собой все необходимое для комфортного времяпровождения: удобную одежду, компактный рюкзак для мелочей, бутылку воды или термокружку с любимым напитком. С правильными аксессуарами прогулки по городу становятся не только полезными, но и действительно заряжающими энергией», — отметила Михайлова.

Также отличным вариантом отдыха станет классический пикник с семьей или друзьями. Это не только прекрасный способ провести время на свежем воздухе, но и возможность создать атмосферу уюта и красоты прямо на природе. Для того чтобы сделать такой отдых по-настоящему запоминающимся, стоит позаботиться о деталях. Эстетика пикника начинается с плетеной корзинки, которая не только удобна для хранения еды, но и придает пикнику особый шарм. Стильный плед, расстеленный на траве, создаст комфортное место для отдыха, а бокалы для напитков добавят изысканности моменту. Главное — не брать на природу слишком много вещей, но и не забыть все необходимое.

«Конечно, без классического сбора друзей и родных за шашлыками не обойтись на майские. И при отсутствии дачи его можно легко организовать в лесопарке или глэмпинге. В такой непринужденной атмосфере за разговором время пролетает незаметно, а при теплой погоде также хочется насытиться активностями на свежем воздухе. Поэтому различные настольные игры, бадминтон, волейбольный мяч, бумеранги и иные развлекательные атрибуты идеально дополнят проведенное в компании время и добавят максимум веселья и приятных воспоминаний», — объяснила эксперт.

Не стоит забывать, что главное в таких моментах — это не только место, но и атмосфера. Смех, радость и общение с близкими, а также возможность отвлечься от суеты и просто наслаждаться моментом, делают такие встречи незабываемыми.

