ЗАГС назвал самые популярные имена девочек на Урале

С 2016 года в лидерах среди женских имен на Урале остается София

В Свердловской области с 2016 года чаще всего новорожденных девочек называют Софиями. За десять лет в регионе родилось более 255 тысяч девочек, сообщает tagilcity.ru .

В управлении ЗАГС Свердловской области подвели итоги десятилетия и проанализировали, какие имена родители выбирали для дочерей. Девочки составили 48% от общего числа новорожденных — их оказалось чуть меньше, чем мальчиков. Всего за десять лет в регионе родилось более 255 тысяч девочек.

Рождаемость за последние годы заметно снизилась. Если в 2012 году в области появилось более 61 тысячи детей, то к 2024 году показатель сократился более чем вдвое.

В рейтинге имен все эти годы лидирует София. Также популярностью пользуются Анна, Ева, Мария и Виктория. В последние годы в число востребованных вошли Арина, Ксения, Кира, Маргарита и Агата. При этом имена Ольга, Юлия и Кристина, популярные ранее, стали встречаться значительно реже.

В реестрах ЗАГСа появились и редкие варианты: Весна, Паула, Линда, Тамила, Анелия, Магдалина, Владелина, Златислава, Дамели и Тиана. В 2025 году среди необычных имен зарегистрированы Ива, Герда, Славяна и Муза. Встречаются и международные варианты — Элизабет, Джаннат и Василисса.

