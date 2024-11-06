План «Ковер» ввели в аэропорту Махачкалы после атаки дронов

сегодня в 09:53

С 08:35 по московскому времени была ограничена работа аэропорта Махачкала. Такое решение приняли для обеспечения безопасности, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель Росавиации.

Он подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи ВС и служба аэропорта принимает все необходимое меры для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, сейчас это приоритетная задача.

Как пишет Mash, в аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в небе над Каспийском сбили украинский беспилотник «Летучая лисица». Он попросил граждан не размещать фото и видео с места ЧП.

Позже произошла повторная попытка атаки Каспийска беспилотником. Официальная информация о ЧП в данный момент отсутствует.