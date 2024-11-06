Вновь под ударом: Каспийск атаковал еще один беспилотник

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В среду утром произошла повторная попытка атаковать объекты в Республике Дагестан беспилотником, сообщает Baza .

По данным очевидцев, летательный аппарат рухнул в Каспийске. Официальная информация о ЧП в данный момент отсутствует.

Ранее стало известно, что город подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника А-22 «Летучая лисица». По БПЛА отработала система ПВО.

В аэропорту Махачкалы из-за инцидента были задержаны 3 рейса.