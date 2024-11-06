Украинская «Летучая лисица» пыталась ударить по Каспийску, но была сбита

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Глава Дагестана Меликов: беспилотник сбили в небе над Каспийском

Средства ПВО сработали в среду утром в Каспийске. Над городом был сбит беспилотник, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале .

По его словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, развернут оперштаб. Для обеспечения местных жителей будут приняты соответствующие решения.

Меликов попросил граждан не размещать фото и видео с места ЧП.

По данным Baza, ВСУ атаковали Каспийск при помощи беспилотника А-22 «Летучая лисица». В результате пришлось задержать в аэропорту Махачкалы 3 рейса.