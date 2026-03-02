Первый рейс вылетел из Абу-Даби в Москву

Приземлиться самолет Etihad должен будет в аэропорту Шереметьево. На борту находится часть туристов, которым предстояло вернуться домой еще 28 февраля.

Полет продлится около 5 часов. Время в пути может увеличиться из-за необходимости облетать закрытые участки. Например, рейсы из Абу-Даби в Европу совершались через Оман и Саудовскую Аравию.

В ОАЭ находится около 50 тыс. россиян, включая организованных туристов, самостоятельных путешественников и транзитных пассажиров, которые не могут вылететь из страны из-за иранского конфликта.

В ответ на атаки Израиля и США Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где находятся американские военные базы, в том числе ОАЭ.

