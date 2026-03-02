«Мы подскочили с кровати»: сильные взрывы прогремели в Дубае

Три сильных взрыва от работы ПВО слышали в Дубае

Очевидцы рассказали о работе ПВО в Дубае, за несколько минут в небе раздалось три мощных взрыва, сообщают «Осторожно, новости» .

Их слышали в районе Дубай Марина.

«Взрывы были такой силы, что мы подскочили с кроватей», — отметили очевидцы.

Они также сняли видео, на котором показаны следы от работы ПВО в небе.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

