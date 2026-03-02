Первый рейс из Абу-Даби в Москву отправится в 14:30

При этом самолет забрал лишь часть туристов, которым предстояло вернуться домой в субботу. С вечера 28 февраля более 3,4 тыс. рейсов в 7 крупных аэропортах, среди которых были Дубай, Абу-Даби и Шарджа, были отменены.

В аэропорт людей привозят на автобусах. Каждому пассажиру выдали 1000 дирхам (более 21 тыс. рублей) на еду и другие нужды. К настоящему моменту ситуация остается спокойной. Сегодня запланированы 15 рейсов в различные города и страны, включая рейс на Пхукет с российскими туристами и рейс в Москву. Аэропорт закроют на ночь.

В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах находится около 50 тыс. человек, включая организованных туристов, самостоятельных путешественников и транзитных пассажиров, которые не могут вылететь из страны.

