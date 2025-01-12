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Около 90 рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

Около 90 рейсов было задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге 12 января из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале .

«Сегодня аэропорт „Пулково“ дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», — говорится в сообщении.

В «Пулково» продолжает работать мобильная приемная.

Утром 12 января аэропорт приостанавливал работу. В Пулково заявляли, что обеспечение безопасности пассажиров — приоритет в работе. Уточнить статус рейса можно на сайте аэропорта, а также у авиакомпаний.

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