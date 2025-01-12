Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что Санкт-Петербург обновил максимум снежного покрова этой зимы. По данным городском метеостанции его высота достигла 29 см.

«Это самый высокий показатель с начала нынешней зимы! За сутки прирост снежного покрова составил 13 см», — написал Леус в Telegram-канале.

До этого лидером по снежному покрову было 17 декабря, тогда его высота составляла 20 см. При этом до конца дня в Северной столице снега еще прибавится. В Ленобласти высота покрова колеблется от 14 см (в Киришах) и до 58 см (в Сосново).

Ранее Леус заявил, что в двух главных городах России наблюдаются противоположные изменения снежной обстановки. В Москве снег стремительно тает, а в Петербурге также стремительно растет.