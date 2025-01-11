В двух главных городах России наблюдаются противоположные изменения снежной обстановки. В Москве снег стремительно тает, а в Петербурге также стремительно растет, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На территории Санкт-Петербурга зафиксирован прирост снежного покрова до 16 сантиметров, увеличившись за день на 2 см. В то же время московская метеостанция на ВДНХ отмечает существенное снижение — остался лишь двухсантиметровый слой снега после уменьшения на те же 2 см.

Метеорологическая картина в Московском регионе показывает повсеместное таяние. Особенно заметно это в южном и западном Подмосковье: метеостанции Серпухова, Каширы и Наро-Фоминска уже не регистрируют снежный покров. Единственным исключением остается Волоколамск, где высота снега достигает 7 см. В самой столице ситуация складывается так: на территории МГУ снег полностью растаял, в районе Балчуга едва набирается сантиметр, а Тушино потеряло 2 см снежного покрова.

На востоке Ленинградской области наблюдается максимальная высота снежного покрова — в районе Тихвина и Ефимовского она достигает 41 см. По всему региону отмечен прирост снега на 1-6 см, хотя в Николаевском наблюдается обратная ситуация — там снежный покров уменьшился на 2 см за последние сутки.

Прогноз на выходные обещает существенное увеличение снежного покрова в Санкт-Петербурге и области. К концу воскресенья в городе ожидается 24-29 см снега, а в некоторых районах области показатели могут достичь 41-46 см. В то же время в московском регионе текущее таяние снега временно прекратится лишь к воскресенью, а до этого процесс будет продолжаться.