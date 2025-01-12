Аэропорт Пулково временно закрыли из-за сложных метеоусловий

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли для отправки и приема самолетов. Все дело в сложных метеоусловиях, сообщает ТАСС .

«На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Прием и отправку рейсов возобновят после 09:15 по московскому времени. В аэропорту уточнили, что обеспечение безопасности пассажиров — приоритет в работе.

В пресс-службе напомнили, что уточнить статус рейса можно на сайте аэропорта, а также у авиакомпаний.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Сирийские авиалинии» планирует возобновить рейсы между Москвой и Дамаском в конце января. Самолеты должны прибывать в аэропорт Внуково. Так и было до прекращения авиасообщения 8 декабря 2024 года из-за ситуации в Сирии.