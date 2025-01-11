«Сирийские авиалинии» возобновят рейсы в Москву до конца января

В авиакомпании заявили, что самолеты должны прибывать в аэропорт Внуково. Так и было до прекращения авиасообщения 8 декабря 2024 года из-за ситуации в Сирии.

До этого на вопрос о возобновлении рейсов ответила компания Cham Wings. Там заявили, что пока не располагают подобной информацией. При этом сирийские и зарубежные авиакомпании постепенно восстанавливают полеты из Дамаска.

Ранее бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что находился в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Ранним утром того же дня западные СМИ и мятежные группировки заявляли, что бойцы вооруженной оппозиции уже проникли в сирийскую столицу.