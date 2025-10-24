сегодня в 09:22

Ограничения полетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский утром в пятницу ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что ПВО сбила 3 дрона, которые летели к Москве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что минувшей ночью БПЛА атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали четверо взрослых и один ребенок. Четверых раненых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

