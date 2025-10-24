сегодня в 10:50

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга

В аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что ПВО сбила 3 дрона, которые летели к Москве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Всего этой ночью над 13 регионами РФ и Азовским морем были сбиты 111 дронов ВСУ самолетного типа. БПЛА противника были перехвачены дежурными средствами ПВО.

