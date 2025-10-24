111 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

Этой ночью над 13 регионами РФ и Азовским морем были сбиты 111 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА противника были перехвачены дежурными средствами ПВО.

34 беспилотника ликвидировали над Ростовской областью, 25 — над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, 10 — над Новгородской областью, по семь — над Белгородской областью и Крымом, пять — над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

