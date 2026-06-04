В Химках Подмосковья объявили конкурс на благоустройство пруда

Конкурс на благоустройство Барашкинского пруда объявили в городском округе Химки. Работы проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и завершат в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Открытый конкурс в электронной форме разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы по благоустройству общественной территории Барашкинского пруда площадью 1,65 га.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории — Барашкинский пруд в городском округе Химки Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы проведут за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Химки. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.