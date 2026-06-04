В Кашире объявили конкурс на строительство теплопункта

Конкурс на строительство центрального теплового пункта объявили в городском округе Кашира. Объект мощностью 13,42 МВт планируют возвести вблизи улицы Металлистов, дом 6, завершить работы намерены в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству центрального теплового пункта в г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить объект капитального строительства в рамках проекта «Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т. ч. ПИР)».

Мощность будущего центрального теплового пункта составит 13,42 МВт. Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Кашира. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.