В Подмосковье проверили 2 тыс км теплосетей к зиме

В Московской области провели гидравлические испытания на 2 тыс. км тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Это 19% от запланированного объема в 11 тыс. км, выявлено около 200 повреждений. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Гидравлические испытания — один из ключевых этапов подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме. Всего в регионе предстоит проверить 11 тыс. км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Самая протяженная система расположена в Одинцове — 566 км, наименьшая — в ЗАТО Восход, где сети составляют 6,3 км.

Полностью испытания завершены в Бронницах и Зарайске. В числе лидеров по объему выполненных работ — Луховицы, Волоколамский, Лотошино и Жуковский, где проверено от 80% до 98% сетей. Специалисты уже выявили порядка 200 повреждений. Все дефекты устранят в межотопительный период, после чего участки повторно испытают.

«Гидравлические испытания позволяют проверить, как тепловые сети поведут себя в период максимальных нагрузок зимой. Если на участке есть скрытый дефект, он проявит себя во время таких испытаний, и у нас будет время устранить проблему до начала отопительного сезона. Сегодня эту работу дополняем цифровыми инструментами контроля: данные с датчиков позволяют видеть фактические параметры работы системы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В работе муниципальных комиссий участвуют специалисты МОС АВС. Особое внимание они уделяют объектам с высоким износом и участкам, где ранее фиксировались нарушения. Для оценки готовности используют цифровые планшеты и электронные чек-листы, а данные в режиме реального времени поступают в ЖКХ-контур Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.