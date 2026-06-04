В Химках построят промпарк за 7,5 млрд рублей к 2029 году

Промышленный парк с инвестициями около 7,5 млрд рублей создадут в Химках в 2026–2028 годах. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соглашение о намерениях подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и председатель совета директоров АО ГК «Бетон-Бетон» Евгений Васюков. Проект предусматривает строительство многофункционального производственно-складского комплекса площадью более 52 тыс. кв. м на участке 14,1 га.

«Создание промышленного парка позволит сформировать новую точку роста для бизнеса в Подмосковье. На площадке смогут разместиться производственные предприятия, логистические операторы, компании электронной коммерции и другие резиденты. Объем инвестиций в проект составит около 7,5 млрд рублей, включая НДС», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в управляющей компании создадут более 20 рабочих мест, а после заполнения площадки резидентами появится около 500 дополнительных рабочих мест для жителей региона.

Проект реализует ГК «Бетон-Бетон», которая будет отвечать за строительство и дальнейшее управление парком. Сейчас объект находится на стадии проектно-изыскательских работ. Завершить реализацию планируется в 2026–2028 годах, выход на проектную мощность намечен на 2029 год.

После ввода комплекса компании смогут арендовать или выкупать помещения под производство, склады, распределительные центры и фулфилмент-операции.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на современные производственно-складские площади с высокой транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой. Новая площадка позволит резидентам эффективно масштабировать бизнес и развивать логистические цепочки», — подчеркнул Евгений Васюков.

Инвестор планирует воспользоваться мерами господдержки, включая субсидирование кредитной ставки и компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.