В Можайском округе в 2026 году благоустроят 8 народных троп

Работы по обустройству «народных троп» стартовали в поселке центральная усадьба Синичино Можайского округа. В 2026 году в муниципалитете приведут в порядок восемь пешеходных маршрутов, ведущих к социальным объектам и общественным пространствам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке центральная усадьба Синичино началось обустройство пешеходной дорожки от дома №25 до дома №3. Этот маршрут жители используют, чтобы водить детей в школу и детский сад. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и формируют песчаное основание, затем тропу отсыпят щебнем и заасфальтируют.

В Синичино по программе также благоустроят второй участок — от дома №30 до дома №34. Всего в 2026 году в округе приведут в порядок восемь пешеходных коммуникаций: четыре в Можайске, а также в Синичино, Колычеве и деревне Ивакино.

В перечень вошли маршруты на улице Мира в Можайске — от дома №109 до контейнерной площадки и от дома №110 до контейнерной площадки, два участка от улицы Мира, 12 до школы «Гармония», тропа в Ивакине от дома №42 до автобусной остановки и путь в Колычеве от дома №19 по улице Первомайской до детского сада №17. Ширина новых дорожек составит два метра, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение. Работы выполняют в рамках программы «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.