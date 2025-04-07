Очереди в метро: на «синей» ветке были увеличены интервалы движения поездов

Пассажиры выстраивались в очереди, чтобы сесть на поезд на «синей» ветке метро

Пассажиры стояли в очереди, чтобы сесть на поезд метро на Арбатско-Покровской линии подземки, там были увеличены интервалы движения составов, сообщает «Осторожно, Москва».

Утром в понедельник станцию «Крылатское» временно закрывали. Это нужно было для проверки инфраструктуры. СМИ писали, что в тоннеле было задымление. Сейчас станция снова открыта.

Как рассказали очевидцы, на станциях «Первомайская» и «Щелковская» нужно было отстоять живую очередь, чтобы сесть в поезд.

«Мосгортранс» ранее выделил 30 автобусов для организации компенсационного маршрута КМ от станции метро «Строгино» до «Молодежной» на время закрытия «Крылатского».