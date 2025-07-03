Жителей Солнечногорска пригласили в школу здорового материнства

В школе материнства регулярно проводят занятия для будущих и молодых мам. Программа школы охватывает широкий спектр актуальных тем, помогая родителям подготовиться к рождению малыша.

На занятиях разбирают различные вопросы, от ухода за новорожденным в первый час после родов до особенностей грудного вскармливания и психологических аспектов беременности.

«Это отличная возможность получить квалифицированные консультации от специалистов, а также поддержку в беременность и послеродовой период. Школа материнства — важная инициатива, направленная на укрепление здоровья матерей и детей, и мы будем и дальше поддерживать этот проект», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Максим Барков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что 699 единиц современного оборудования купят для перинатальных центров Подмосковья. Их передадут до конца 2026 года.

«В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, есть самое передовое медицинское оборудование. И мы продолжаем уделять большое внимание этим направлениям. До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования — аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, технику для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 млн рублей», — сказал Воробьев.