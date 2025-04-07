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30 автобусов курсируют в районе закрытия станции метро «Крылатское» в Москве

«Мосгортранс» выделил 30 автобусов для организации компенсационного маршрута КМ от станции метро «Строгино» до «Молодежной», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром в понедельник станцию метро «Крылатское» временно закрыли для проверки инфраструктуры. СМИ писали, что там задымление.

Автобусы КМ останавливаются возле станций метро «Строгино», «Крылатское» и «Молодежная».

Пассажиров также попросили пользоваться МЦД-2 и Таганско-Краснопресненской веткой городской подземки или иными маршрутами наземного транспорта.