28 школьников на Камчатке попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию Происшествия сегодня в 08:58 Фото - © Медиасток.рф

Правоохранители организовали доследственную проверку после информации о вспышке острой кишечной инфекции в одной из школ Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.

13 ноября за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились 28 школьников. На недомогание также пожаловались 4 сотрудника учебного заведения. Помещать пациентов в стационар не понадобилось. Всем заболевшим назначили амбулаторное лечение. Сотрудники Следственного комитета выясняют причины и обстоятельства инцидента. По итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.