Обычная футболка, свитер или даже резинка для волос могут исказить результаты рентгенологического исследования и создать на снимке признаки несуществующего заболевания, сообщила РИАМО врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Лифанова.

«Элементы одежды действительно могут существенно повлиять на интерпретацию снимка. Металл дает очень плотные тени, но врач обычно сразу понимает, что это пуговица или молния. Гораздо сложнее ситуация с мягкими и текстурными тканями. Стразы, пайетки, вязаные узоры, резиновые принты на футболках и даже обычные мягкие резинки для волос без металлических вставок могут создать артефакты, которые вводят в заблуждение», — сказала Лифанова.

Она добавила, что посторонние предметы способны не только затруднить диагностику, но и имитировать патологические изменения.

«Мы снимали придаточные пазухи носа, а у пациентки на затылке была мягкая резинка для волос без металлических вставок. На снимке получили четкое объемное образование в лобной пазухе. И только после исследования в боковой проекции поняли, что это инородный предмет за пределами черепа. Если доктор не видит, как был одет пациент, диагноз может быть ошибочным», — рассказала рентгенолог.

Лифанова отметила, что аналогичные проблемы возникают при исследовании органов грудной клетки. Например, текстура свитера в области верхних долей легких может выглядеть как воспалительный процесс или туберкулезный очаг. Нежелательные тени также способны создавать длинные волосы, перекинутые через плечо.

При этом плотные узоры и рельефные ткани могут не только имитировать заболевания, но и скрывать реальные изменения в легочной ткани, особенно на ранних стадиях.

Можно ли проходить флюорографию в футболке

«Плотные узоры или рельефная ткань создают на снимке визуальный шум. Из-за этого врачу бывает крайне тяжело разглядеть ранние, малозаметные изменения в легочной ткани. Именно поэтому при исследовании грудной клетки мы просим пациента раздеться по пояс», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что если одежда мешает оценить состояние органов, исследование может оказаться неинформативным и его придется повторить.

«Мы рекомендуем приходить на флюорографию или рентген в простой хлопковой футболке без рисунков или полностью раздеваться до пояса. Это необходимое условие для точной диагностики», — заключила Лифанова.

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