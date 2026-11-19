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Переговоры Путина и Трампа в Китае продлились меньше часа

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне подошли к концу. Общение лидеров заняло менее часа, сообщает ТАСС .

В ходе беседы президентов РФ и США использовался последовательный перевод. Во время встречи американский лидер назвал своего российского коллегу другом.

Президенты не стали делать совместных заявлений для СМИ.

В начале встречи Дональд Трамп похлопал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по плечу. Американский лидер заявил, что представитель Кремля отлично справляется со своей работой.

Журналисты также обратили внимание на детали гардероба глав государств. Они пришли на встречу в галстуках противоположных цветов.

Путин выбрал модель тонкого жаккардового плетения оттенка бургунди. Трамп отдал предпочтение однотонному ярко-синему галстуку неоново-кобальтового тона.

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